Тимати раскрыл смысл вопроса про арбуз и дыню

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Рэпер Тимур Юнусов, известный под творческим псевдонимом Тимати, объяснил, какой смысл несет его вопрос про арбуз и дыню, неоднократно звучавший в эфире телепроекта «Холостяк».

На съемках шоу Тимати неоднократно задавал участницам и гостям проекта вопрос «Арбуз или дыня?», не давая каких-либо пояснений.

В финальном выпуске «Холостяка» музыкант объяснил, что речь шла о выборе между героинями проекта.

— Выбирать девушку в финале – сложно, они очень разные – Катя и Алиса (финалистки «Холостяка» — примечание «ВМ»). Это как выбирать между арбузом и дыней. И ключевой ответ на этот вопрос состоит в том, что тебе надо выбирать то, что нравится тебе. Если ты сейчас хочешь съесть дыню – ешь. Если арбуз – бери его, не думай, — заявил Тимати в заключительном выпуске «Холостяка», который вышел на телеканале ТНТ.

Напомним, Тимати стал главным героем очередного сезона «Холостяка». После выхода первых выпусков шоу подписчики и телезрители заметили в компании рэпера Тимати участницу шоу Марию Вебер и сочли, что финал «Холостяка» заранее предрешен. Вслед за этим другая участница шоу Адель Вейгель заявила, что «Тимур не дурак, чтобы так палиться», и объяснила инцидент с Вебер.

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