Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Всех развели»: участница «Холостяка» рассказала о романе Тимати и Вебер
Фото: vk.com

«Всех развели»: участница «Холостяка» рассказала о романе Тимати и Вебер

Никита Абрамов

Звезды

В социальных сетях началось активное обсуждение после слухов, появившихся вокруг взаимоотношений рэпера Тимати и участницы шоу «Холостяк» Марии Вебер. Подписчики увидели ее в компании артиста на Мальдивах.

Но одна из участниц шоу, Адель Вейгель, решила рассказать правду об отношениях Тимати и Марии.

— Тимур не дурак, чтобы так палиться. Она подарила ему доску для серфа, а он просто пообещал пригласить ее в свой кемп. Не больше. Всех развели, и все верят! — цитирует Адель StarHit.

Ранее подписчики и телезрители заметили в компании рэпера Тимати участницу шоу Марию Вебер. Многие подумали, что финал «Холосятка» предрешен.

Читайте также: «Осматривают как лошадей»: Тодоренко резко отозвалась о шоу «Холостяк»

шоу «Холостяк»участницаТимати
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте