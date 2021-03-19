«Всех развели»: участница «Холостяка» рассказала о романе Тимати и Вебер

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В социальных сетях началось активное обсуждение после слухов, появившихся вокруг взаимоотношений рэпера Тимати и участницы шоу «Холостяк» Марии Вебер. Подписчики увидели ее в компании артиста на Мальдивах.

Но одна из участниц шоу, Адель Вейгель, решила рассказать правду об отношениях Тимати и Марии.

— Тимур не дурак, чтобы так палиться. Она подарила ему доску для серфа, а он просто пообещал пригласить ее в свой кемп. Не больше. Всех развели, и все верят! — цитирует Адель StarHit.

Ранее подписчики и телезрители заметили в компании рэпера Тимати участницу шоу Марию Вебер. Многие подумали, что финал «Холосятка» предрешен.

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