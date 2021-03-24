«Огромный гонорар»: Солнцев предположил, сколько получил Тимати за «Холостяка»

Тимати недавно принял участие в популярном проекте / Фото: instagram.com/timatiofficial/

Бывший участник проекта «Дом-2», шоумен Рустам Солнцев рассказал, сколько могли заплатить рэперу Тимати за участие в шоу «Холостяк».

В анонсе ко второму выпуску проекта основатель лейбла Black Star обвинил одну из претенденток на его сердце Леру Лепп в получении денег за участие в программе. После выхода этого эпизода выяснилось, что девушке ничего не платили, а гонорар пыталась выбить ее агент, получившая в результате отказ. А вот сам Тимати, наверняка, не стал бы сниматься в шоу бесплатно, уверен Солнцев.

— Ему заплатили огромный гонорар. Он бесплатно, что ли, будет развлекать на ТНТ?! Возможно, речь идет о сумме от 10 миллионов рублей, — предположил блогер в беседе с корреспондентом «Собеседник».

Он отметил, что именно материальная выгода от участия в популярном проекте могла подтолкнуть рэпера к разрыву с моделью Анастасией Решетовой, которая воспитывает сына от музыканта. Солнцев считает, что Тимати вообще цинично относится к женщинам.

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