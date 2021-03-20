Тимати объявил о закрытии проекта «Холостяк»

Фото: instagram.com/timatiofficial

Музыкант и продюсер Тимур Юнусов (Тимати) объявил, что «вынужден закрыть» телевизионное шоу «Холостяк», главным героем которого является в новом сезоне.

Тимати опубликовал в своем Instagram видео, в котором обратился к зрительницам, критикующим проект как нарушающий права женщин. Звезда рассказал, что прочитал множество комментариев относительно телешоу и узнал, что первый выпуск «оскорбил чувства» многих, поскольку несколько девушек борются за сердце одного мужчины.

Рэпер напомнил, что женщины много лет боролись за равноправие, однако, когда ситуация изменилась, выражают недовольство результатом. Тимати также отметил, что формат «Холостяка» много лет популярен на российском телевидении.

В связи с этим музыкант объявил, что удаляет с YouTube-канала первый выпуск шоу, «тем более вы уже рассекретили финал».

Представители телеканала ТНТ, на котором выходит шоу «Холостяк», не дали официальных комментариев относительно дальнейшей судьбы проекта.

Ранее подписчики и телезрители заметили в компании рэпера Тимати участницу шоу Марию Вебер и сочли, что финал «Холостяка» предрешен.

Вслед за этим другая участница шоу Адель Вейгель заявила, что «Тимур не дурак, чтобы так палиться», и объяснила инцидент с Вебер.

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