Биолог объяснил, почему опасны цветки и плоды ландышей

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Сезон продажи ландышей начался в Санкт-Петербурге. Однако не все эти растения, оказавшиеся на прилавках, разрешено срывать и реализовывать, потому что есть вид ландышей, занесенный в Красную книгу. То есть продавать разрешено лишь те цветы, что были выращены на плантациях.

По словам биолога и агронома Михаила Воробьева, каждый год сотрудники полиции проводят акцию «Первоцвет». Полицейские имеют право изымать цветы и налагать штраф. Как правило, ее проводят в марте, накануне сезона продаж заветных букетиков.

Если будут обнаружены нарушения, то их могут отнести к статье об осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации и соответствующего разрешения. Как объяснил адвокат Арсений Иванов, продавцам могут выписать штраф в размере от 500 рублей до 2000 рублей.

— За повторное нарушение ужесточение наказания не прописано. Разница между уголовным и административным составами заключается в размере полученного дохода, — подчеркнул эксперт.

Он также уточнил, что за продажу ландышей вряд ли продавцу вменят уголовное наказание, отмечают «Невские новости».

Тем временем биолог рассказал, что, помимо приятного запаха, ландыш обладает и рядом лечебных свойств. В его цветке содержатся сердечные гликозиды, оказывающие влияние на работу одного из главных органов человека. Как правило, их часто используют фармацевты. Но тут есть и противоположная сторона. Ландыши могут стать источником отравления.

— Наибольшую опасность представляют плоды и цветки. Первые похожи на красную смородину. Неподготовленный человек может принять их за съедобные ягоды, — пояснил Михаил Воробьев.

При этом проблемы со здоровьем могут произойти не только если жевать плоды и цветки ландыша. К этому может привести и простое прикосновение к растению.

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