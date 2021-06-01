Эксперт оценил сообщения о том, что страны ЕС потеряли интерес к дизелю из России

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Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин прокомментировал информацию о том, что российское дизельное топливо может потерять рынки сбыта в европейских странах.

Одной из причин снижения интереса европейцев к данному виду топлива из России эксперты называют рост числа автомобилей с более экологичными двигателями. Как пояснил эксперт, дело заключается в планах Евросоюза на отказ от двигателей, работающих на дизеле.

— Эта тенденция является общей. А так как российские поставки идут и в Европе, то на нас акцентировали внимание, — считает Олег Ашихмин.

Такая стратегия ЕС приведет к тому, что розничные цены на дизель внутри страны снизятся, добавил эксперт. Это произойдет, только если сократится экспорт, отмечает «Царьград».

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