Жительница Калифорнии столкнула медведя с забора, спасла собак и стала звездой Сети
Более 40 миллионов просмотров набрал ролик с участием жительницы Калифорнии, которая защитила своих собак от медведя. Камера видеонаблюдения зафиксировала хищника, который пытался перелезть через забор частного дома, но на медведя с двумя медвежатами кинулись собаки.
@bakedlikepie
My cousin Hailey yeeted a bear off her fence today and saved her dogs. How was your Memorial Day?! (WTF?!) ##ohno ##badass ##brave ##fight ##bear♬ Oh No - Kreepa
Дикое животное несколько раз замахивалось на собак, женщина увидела это и подбежала к медведю. На кадрах видно, как она толкнула зверя и убежала, подгоняя трех питомцев. Дикое животное ретировалось, а женщина стала звездой Сети.
В комментариях к ролику, размещенному в TikTok, пользователи похвалили женщину за смелость: «Она героиня!»; «Адреналин в этом видео зашкаливает»; «Молодец, защитила своих».
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