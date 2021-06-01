Жительница Калифорнии столкнула медведя с забора, спасла собак и стала звездой Сети

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Более 40 миллионов просмотров набрал ролик с участием жительницы Калифорнии, которая защитила своих собак от медведя. Камера видеонаблюдения зафиксировала хищника, который пытался перелезть через забор частного дома, но на медведя с двумя медвежатами кинулись собаки.

Дикое животное несколько раз замахивалось на собак, женщина увидела это и подбежала к медведю. На кадрах видно, как она толкнула зверя и убежала, подгоняя трех питомцев. Дикое животное ретировалось, а женщина стала звездой Сети.

В комментариях к ролику, размещенному в TikTok, пользователи похвалили женщину за смелость: «Она героиня!»; «Адреналин в этом видео зашкаливает»; «Молодец, защитила своих».

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