Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жительница Калифорнии столкнула медведя с забора, спасла собак и стала звездой Сети
Фото: Telegram / TJ

Жительница Калифорнии столкнула медведя с забора, спасла собак и стала звездой Сети

Виктория Федотова

В мире

Более 40 миллионов просмотров набрал ролик с участием жительницы Калифорнии, которая защитила своих собак от медведя. Камера видеонаблюдения зафиксировала хищника, который пытался перелезть через забор частного дома, но на медведя с двумя медвежатами кинулись собаки.

@bakedlikepie

My cousin Hailey yeeted a bear off her fence today and saved her dogs. How was your Memorial Day?! (WTF?!) ##ohno ##badass ##brave ##fight ##bear

♬ Oh No - Kreepa

Дикое животное несколько раз замахивалось на собак, женщина увидела это и подбежала к медведю. На кадрах видно, как она толкнула зверя и убежала, подгоняя трех питомцев. Дикое животное ретировалось, а женщина стала звездой Сети.

В комментариях к ролику, размещенному в TikTok, пользователи похвалили женщину за смелость: «Она героиня!»; «Адреналин в этом видео зашкаливает»; «Молодец, защитила своих».

Читайте также: «Пошли домой»: видео с обиженным лебедем набрало полтора миллиона просмотров

Калифорниясоцсетивидео
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте