Психолог дала совет, как правильно организовать летний отдых ребенка

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Летний отдых ребенка лучше всего организовывать в соответствии с его психотипом. Такого мнения придерживается доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

По ее словам, каждому ребенку, независимо от его характера, важно общение со сверстниками.

— Для подростков важно уметь находить свое место среди ровесников и налаживать с ними контакт. Когда этого не происходит, человек становится застенчивым и робким. И со временем ему будет сложнее избавиться от этих качеств, — объяснила психолог.

Она также подчеркнула важность того, чтобы дети ездили в летние лагеря. Особенно это нужно тем детям, у которых наблюдаются проблемы с общением. Чтобы помочь им научиться коммуницировать в обществе, нужно подобрать хороший лагерь, в котором есть психологическое сопровождение, отмечает Nation News. Вместе с тем обязательно нужно правильно распределить досуг ребенка во время каникул. То есть часть времени он должен уделять самообразованию, чтению, а часть — отдыху.

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