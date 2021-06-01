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Диетолог назвала продукты для профилактики инсульта
Фото: pixabay.com

Диетолог назвала продукты для профилактики инсульта

Елена Фролова

Здоровье

Снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний можно благодаря организации правильного питания. Диетолог Наталья Нефедова рассказала, какие продукты помогут свести к минимуму риск инсульта или инфаркта.

По мнению эксперта, в этом вопросе крайне важно придерживаться здорового образа жизни.

— Нужно правильно питаться, не злоупотреблять алкогольными напитками и газировками, — пояснила Наталья Нефедова.

В рационе питания желательно использовать жирную рыбу, специи, орехи. Как подчеркнула диетолог, эти продукты обладают проективным защитным эффектом относительно воспалительных процессов. Еще она посоветовала кушать побольше овощей и фруктов, отмечает Nation News. Параллельно с этим необходимо умеренно заниматься спортом и нормализовать водный баланс в организме.

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Правильное питаниеинсультинфаркт
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