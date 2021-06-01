Депутат ГД Ирина Белых: Москва предлагает новый стандарт профобразования

Фото: Сергей Николаев

Сто часов практики в музеях, владение ораторским искусством, знание иностранных языков и даже умение оказать первую медицинскую помощь — все эти компетенции на отлично освоили победители межведомственного образовательного проекта «Московский экскурсовод».

В Екатерининском зале музея-усадьбы «Царицыно» прошла торжественная церемония награждения победителей, наставников и партнеров проекта «Московский экскурсовод». Участники мероприятия, среди которых школьники, учащиеся колледжей и преподаватели, получили благодарности от депутата ГД Ирины Белых.

— Проект «Московский экскурсовод» — это не только всестороннее изучение культуры, истории родного города. Это новый стандарт профессионального образования, который столица предлагает ввести на федеральном уровне. У нас есть и название для новой профессии: ассистент экскурсовода. Выпускники школ и колледжей смогут применить уже полученные в рамках проекта знания и умения на практике и развивать их дальше. Я обращаюсь к Министерству труда и социальной защиты РФ: нам важно, чтобы новый профстандарт был утвержден. Если мы говорим о развитии внутреннего туризма, кто, как не молодежь, будет говорить о своей родной земле, о своем городе, о своем поселке. И говорить со знанием истории, с любовью к Отечеству. И не только на русском — все участники проекта владеют иностранными языками и способны провести экскурсии и для наших гостей из-за рубежа, — рассказала Ирина Белых.

Парламентарий также отметила огромный вклад учителей, родителей, музейных работников, представителей вузов, Департамента образования и науки Москвы, а также департамента культуры столицы в реализацию проекта.

Межведомственный образовательный проект «Московский экскурсовод» стартовал в 2017 году.Его инициатором и вдохновителем стала Ирина Белых. Программа проекта предполагает организацию обучающих и развивающих тренингов на площадках столичных музеев, разработку авторских экскурсионных маршрутов по городу и выставочным пространствам. Работу со школьниками проводят педагоги-наставники. Среди партнеров проекта — федеральные и московские музеи, вузы, ассоциация гидов-переводчиков, ГУП «Московский метрополитен», Центр экстренной психологической помощи МЧС России.