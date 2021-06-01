Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Народный календарь. Почему опасно оставлять ребенка с чужими людьми 2 июня
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Почему опасно оставлять ребенка с чужими людьми 2 июня

Василий Плиткин

Общество

2 июня в народном месяцеслове получило названия Фалалея-огуречника, Фалалеева дня.

Приметы гласили, что в этот день не стоит оставлять своего ребенка с чужими людьми, потому что малыш очень уязвим. Родители проводили обряды и читали над своими детьми защитные заговоры, чтобы избавить их от возможной порчи и зависти недоброжелателей.

Люди верили, что в этот день стоит отказаться от маршрута, если дорогу перешла рыжая кошка. В Фалалеев день наши предки старались внимательно следить за вещами и кошельком, чтобы не стать жертвой ограбления.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно оставлять ребенка с чужими людьми 2 июня

Приметы погоды обещали хороший урожай огурцов, если в этот день квакают лягушки. А если вечером на траве много росы, то следующий день будет ясным.

2 июня отмечаются Всемирный день бега и День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

68 лет назад в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. 66 лет назад началась история космодрома Байконур.

В этот день родились певец Бедрос Киркоров, журналисты Ярослав Голованов и Михаил Таратута и актриса Юлия Снигирь.

Именины отмечают Никита, Владимир, Александр, Тимофей, Алексей.

Читайте также: Народный календарь. Что запрещено делать 1 июня, чтобы избежать голода и нищеты

народный календарьВидео ВМвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте