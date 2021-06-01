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2 июня в народном месяцеслове получило названия Фалалея-огуречника, Фалалеева дня.

Приметы гласили, что в этот день не стоит оставлять своего ребенка с чужими людьми, потому что малыш очень уязвим. Родители проводили обряды и читали над своими детьми защитные заговоры, чтобы избавить их от возможной порчи и зависти недоброжелателей.

Люди верили, что в этот день стоит отказаться от маршрута, если дорогу перешла рыжая кошка. В Фалалеев день наши предки старались внимательно следить за вещами и кошельком, чтобы не стать жертвой ограбления.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно оставлять ребенка с чужими людьми 2 июня

Приметы погоды обещали хороший урожай огурцов, если в этот день квакают лягушки. А если вечером на траве много росы, то следующий день будет ясным.

2 июня отмечаются Всемирный день бега и День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

68 лет назад в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. 66 лет назад началась история космодрома Байконур.

В этот день родились певец Бедрос Киркоров, журналисты Ярослав Голованов и Михаил Таратута и актриса Юлия Снигирь.

Именины отмечают Никита, Владимир, Александр, Тимофей, Алексей.

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