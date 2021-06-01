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Москвичам рассказали, какие фонтаны больше всего нравятся детям
Фото: Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, какие фонтаны больше всего нравятся детям

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово, парк Южное Бутово Карта всех событий

Детям в Москве очень нравятся «сухие» фонтаны. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства во вторник, 1 июня.

— Первое место в детском рейтинге безоговорочно у «сухих» фонтанов. Ведь это так весело — пробежаться между поднимающимися из-под земли струями воды! — рассказали в ведомстве.

Например, детям по душе фонтан в ландшафтном парке «Южное Бутово». Там вода льется стеной, создавая тем самым имитацию теплого летнего дождя. Кроме того, популярностью пользуется фонтанный комплекс на Манежной площади. Он, помимо прочего, украшен сказочными фигурами, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее москвичам объяснили, как фонтан «Похищение Европы» готовили к сезону.

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