Москвичам объяснили, как фонтан «Похищение Европы» готовили к сезону

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала Карта всех событий

В столице начался сезон фонтанов, в городе их более 600. У каждого свой дизайн, конструкция и сюжет.

Так, фонтан «Похищение Европы» около Киевского вокзала напоминает о древнегреческом мифе. Зевс в образе быка похищает красавицу Европу и переплывает с ней море. Над скульптурой работал бельгийский скульптор Оливье Стребель. Он представил историю в виде изогнутых, переплетенных между собой труб из нержавеющей стали, которые символизируют и бычьи рога, и морские волны, и девичьи косы.

По словам заместителя начальника участка ДГУП «Гормост. Фонтаны» Виталия Давыдова, этот фонтан очень сложный, в том числе из-за его размера. Его площадь составляет 1962 квадратных метра.

— Высота скульптуры — 11 метров. Фонтан состоит из пяти чаш. Чем больше фонтан, тем труднее его мыть, — пояснил специалист.

Он отметил, что фонтан будут чистить раз в месяц и после запуска, а прилегающую территорию — еженедельно. Промывка конструкции является заключительным этапом перед запуском. При этом самая тяжелая работа остается позади. Над фонтаном «Похищение Европы» работа не останавливалась с тех пор, как он был законсервирован на зиму, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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