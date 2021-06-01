Американские дерматологи выяснили, какие проблемы с кожей указывают на диабет

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Дефекты кожи на руках могут указывать на повышенный уровень сахара в крови. Об этом свидетельствуют данные Американской академии дерматологии.

Уточняется, что при диабете кожа на тыльной стороне ладней стянута, визуально похожа на восковую. Такие проявления возникают как в состоянии преддиабета, так и у людей, уже столкнувшихся с заболеванием.

Кроме того, уплотненные, опухшие и огрубевшие участки на коже могут распространиться по всему телу, пишет газета Daily Express. Также о проблемах с уровнем сахара сигнализирует появление небольших твердых шишек на коже, похожих на прыщи.

Ранее онколог назвал продукты, которые влияют на развитие рака.

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