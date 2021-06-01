Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Американские дерматологи выяснили, какие проблемы с кожей указывают на диабет
Фото: Pexels

Американские дерматологи выяснили, какие проблемы с кожей указывают на диабет

Юлия Павлушова

Здоровье

Дефекты кожи на руках могут указывать на повышенный уровень сахара в крови. Об этом свидетельствуют данные Американской академии дерматологии.

Уточняется, что при диабете кожа на тыльной стороне ладней стянута, визуально похожа на восковую. Такие проявления возникают как в состоянии преддиабета, так и у людей, уже столкнувшихся с заболеванием.

Кроме того, уплотненные, опухшие и огрубевшие участки на коже могут распространиться по всему телу, пишет газета Daily Express. Также о проблемах с уровнем сахара сигнализирует появление небольших твердых шишек на коже, похожих на прыщи.

Ранее онколог назвал продукты, которые влияют на развитие рака.

Читайте также: Диетолог назвала продукты для профилактики инсульта

ученыемедикидиабет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте