Американские дерматологи выяснили, какие проблемы с кожей указывают на диабет
Дефекты кожи на руках могут указывать на повышенный уровень сахара в крови. Об этом свидетельствуют данные Американской академии дерматологии.
Уточняется, что при диабете кожа на тыльной стороне ладней стянута, визуально похожа на восковую. Такие проявления возникают как в состоянии преддиабета, так и у людей, уже столкнувшихся с заболеванием.
Кроме того, уплотненные, опухшие и огрубевшие участки на коже могут распространиться по всему телу, пишет газета Daily Express. Также о проблемах с уровнем сахара сигнализирует появление небольших твердых шишек на коже, похожих на прыщи.
Ранее онколог назвал продукты, которые влияют на развитие рака.
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