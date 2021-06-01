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«Это проблема серьезная»: вирусолог оценил опасность нового штамма птичьего гриппа H10N3
Фото: Piotr Matyga / CC BY-SA 4.0

«Это проблема серьезная»: вирусолог оценил опасность нового штамма птичьего гриппа H10N3

Руслан Давлетшин

Здоровье

В Китае выявили новый случай заражения штаммом H10N3 птичьего гриппа, сообщает радио «Спутник». ВОЗ и власти Поднебесной уже проводят оценку рисков. Однако новой пандемии среди людей миру ждать из-за этого не стоит, заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» директор Научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, в группе риска только птицы, а для человека оснований паниковать нет.

Особенность птичьего гриппа в том, что он передается водоплавающими дикими птицами и заражает домашнюю птицу, говорит Викулов. Собственно, от животных вирус может передаться и человеку. Только в этом случае стоит бояться, отмечает эксперт.

— Птичий грипп — это проблема серьезная. В случае заражения человека летальность превышает 50 процентов. То есть это высококонтагиозная, опасная инфекция. Но передачи от человека к человеку ее не зафиксировано. Она передается только от птицы, — объяснил специалист.

Штамм H10N3 Георгию Викулову известен. Каких-либо особенностей и отличий у него по сравнению с другими версиями вируса нет. Грозит он только падежом птицы, поскольку бороться с ним будут локализацией вспышки, заключил собеседник «ВМ».

Читайте также: Смерть в яйце? В каких случаях можно заразиться птичьим гриппом

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