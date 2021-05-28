Смерть в яйце? В каких случаях можно заразиться птичьим гриппом

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Заразиться птичьим гриппом из-за употребления яиц, купленных в магазине, вряд ли получится. Вероятность близка к нулю. Больная домашняя птица также не несет страшной угрозы здоровью человека. Главное, как и всегда во всем, соблюдать правила гигиены при приготовлении яиц. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

Главный эксперт Федерального центра охраны животных, доктор ветеринарных наук Виктор Ирза говорит, что куриные яйца из магазина «никаким образом не могут быть заражены птичьим гриппом». Все потому, что высокопатогенный грипп не передается с яйцом: больная птица не может нестись.

— Птица просто перестает нестись. Это самая главная причина. А если снеслась, то на фабрике на всякий случай уничтожается все яйцо с учетом инкубационного периода после постановки диагноза, — отмечает эксперт.

Именно поэтому, по словам Ирзы, переживать о том, что в торговой сети можно купить зараженные гриппом яйца, не стоит.

— Все остальные болезни, которые могут быть в яйце, неопасны. Исключение — сальмонелла. Но здесь несет риск плохая прожарка или проварка. Болезнь грязных рук. А ничего опасного от птицы не исходит, — добавляет эксперт.

Он говорит, что и от больной домашней птицы заразиться гриппом вряд ли получится. По его словам, если курица больна, человек это сразу поймет: у птицы начнется паралич, проблемы с дыханием, судороги, она будет обессиленной, а после погибнет.

— Живите спокойно, выращивайте кур, — советует Ирза.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук Денис Колбасов также говорит, что заболеть птичьим гриппом от куриных яиц в магазине можно только теоретически и при крайнем несоблюдении гигиены.

— Потенциально заражена вирусом может быть только поверхность. Далее зависит от того, как ввиду жизненного опыта обращается человек со скорлупой, насколько поверхность яйца контактирует с его ротовой полостью. Риски теоретически есть, конечно, но только если вы облизываете скорлупу или засовываете целиком яйцо в рот, — рассказывает эксперт.

Он также отмечает, что система оборота и производства яиц на птицефабриках выстроена так, что в случае обнаружения вируса отзывается вся партия продукции и уничтожается. Поэтому риск, что в торговой сети можно приобрести зараженное яйцо, минимален.

— Нулевого риска, конечно, не существует. Теоретически все возможно, в том числе то, что птица будет над вами пролетать и попадет вам в рот, если будете на нее стоять и смотреть. А практически — маловероятно. Они, можно сказать, стремящиеся к нулю, — добавляет Колбасов.

Он рекомендует использовать стандартные меры гигиены при приготовлении яиц, «ведь жизненный опыт показывает, что их достаточно».

Ранее эксперты Роскачества рассказали, что яйца стоит хранить в закрытой упаковке и мыть перед использованием. Если на них есть трещинки, то использовать их нужно сразу.

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