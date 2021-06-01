«Добро пожаловать в мир»: певец Витас стал отцом в третий раз
Российский певец Виталий Грачев, получивший известность под псевдонимом Витас, вновь стал отцом. Радостной новостью артист поделился с подписчиками в своем Instagram. На страничке он опубликовал видео с ребенком.
По словам 42-летнего певца, его дочь Алиса родилась 18 мая. Это третий наследник Витаса в браке с его супругой Светланой. У пары есть 12-летняя дочь Алла и шестилетний сын Максим.
— Знакомьтесь: Алиса. 18.05.2021, — подписал кадры артист.
Поклонники поздравили счастливого отца с пополнением в семье, пожелав счастья его новорожденной дочери.
«Привет, Алиса! Добро пожаловать в мир»; «Счастья доченьке»; «Поздравляем Витаса и Свету», — написали фолловеры в комментариях.
Ранее Витас показал фанатам своих подросших детей.
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