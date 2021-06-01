Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Добро пожаловать в мир»: певец Витас стал отцом в третий раз
Фото: Вечерняя Москва

«Добро пожаловать в мир»: певец Витас стал отцом в третий раз

Юлия Павлушова

Звезды

Российский певец Виталий Грачев, получивший известность под псевдонимом Витас, вновь стал отцом. Радостной новостью артист поделился с подписчиками в своем Instagram. На страничке он опубликовал видео с ребенком.

По словам 42-летнего певца, его дочь Алиса родилась 18 мая. Это третий наследник Витаса в браке с его супругой Светланой. У пары есть 12-летняя дочь Алла и шестилетний сын Максим.

— Знакомьтесь: Алиса. 18.05.2021, — подписал кадры артист.

Поклонники поздравили счастливого отца с пополнением в семье, пожелав счастья его новорожденной дочери.

«Привет, Алиса! Добро пожаловать в мир»; «Счастья доченьке»; «Поздравляем Витаса и Свету», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Витас показал фанатам своих подросших детей.

Читайте также: «Ни разу не пропустил»: Дмитрий Тарасов рассказал о трогательной семейной традиции

певецInstagramдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте