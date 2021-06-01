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«Ни разу не пропустил»: Дмитрий Тарасов рассказал о трогательной семейной традиции
Фото: instagram/tarasov23

«Ни разу не пропустил»: Дмитрий Тарасов рассказал о трогательной семейной традиции

Юлия Павлушова

Звезды

Российский футболист Дмитрий Тарасов, у которого три дочери, готовится стать отцом в четвертый раз. На своей странице в Instagram спортсмен отметил, что начал серьезнее относится к Дню защиты детей.

— Когда готовишься стать папой для четвертого человечка, начинаешь по-другому относиться к этому празднику, задумываешься, от чего предстоит защищать своих детей, — написал он.

Футболист добавил, что детей необходимо защищать от взрослых, которые не умеют любить. По его мнению, из них вырастают люди, которые не способны на любовь и уважение.

Также Дмитрий Тарасов рассказал о милой традиции отца своей супруги Анастасии Костенко. По его словам, тесть каждый год поздравляет дочь с Днем защиты детей.

— Интересный факт о моей жене: ее папа каждый год поздравляет ее с Днем защиты детей. Вот уже 27 лет. Ни разу не пропустил, — поделился футболист.

Ранее Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от новости о долгожданном сыне.

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InstagramДмитрий Тарасовдети
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