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«Детьми мужика не удержишь»: Анастасия Костенко ответила на обвинения хейтеров
Фото: instagram/kostenko.94

«Детьми мужика не удержишь»: Анастасия Костенко ответила на обвинения хейтеров

Илья Ашуров

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В семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко ожидается очередное пополнение. Пара недавно обрадовала своих поклонников новостью о рождении сына. Однако в то же время беременная девушка получает много негатива от пользователей Instagram.

Еще не родившийся сын будет третьим в семье супругов. Некоторые подписчики подозревают, что Костенко рожает детей для того, чтобы удержать рядом с собой мужа. Но на подобные инвективы девушка отвечает довольно эмоционально.

— О, Господи! Сколько еще тысяч лет должно пройти, чтобы женщины перестали задавать этот вопрос и поняли, что детьми мужика не удержишь. В мире много многодетных семей. Я и сама из многодетной, — цитирует Костенко Starhit.

Кроме того, девушка отметила, что «всегда мечтала о большой семье». Она также рассказала, что у ее мамы было четверо детей.

Ранее Тарасов поделился эмоциями от новости о долгожданном сыне.

Читайте также: Футболиста Тарасова высмеяли за желание стать семейным коучем

Дмитрий ТарасовАнастасия Костенкодети
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