«Не смог сдержать слез»: Тарасов поделился эмоциями от новости о долгожданном сыне
Российский футболист Дмитрий Тарасов, который является отцом трех дочерей, рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал, что беременная Анастасия Костенко на этот раз подарит ему сына.
Спортсмен признался, что давно мечтал о мальчике. О наследнике и продолжении фамилии Тарасова просил и его отец незадолго до своей смерти. По словам футболиста, услышав новость от жены о ее беременности, он искренне надеялся, что в этот раз у них родится мальчик.
Пол будущего ребенка супруги узнавали на организованном агентством гендер-пати в окружении близких друзей. Футболисту предстояло разбить специальный мяч, в котором находился порошок цвета, соответствующего полу будущего ребенка. Одновременно супруга спортсмена лопала большой шар, в котором находились воздушные шарики того же цвета.
Тарасов признался, что настолько волновался, что не сразу смог увидеть цвет шариков и порошка. А когда наконец разглядел, «не смог сдержать слез».
— Настя, дорогая, никакие слова благодарности не передадут тебе всех моих чувств. Ты просто чудо! Малыш, ты еще не знаешь, но мы тебя уже так любим! Папа, я знаю, ты это видишь: Наша фамилия продолжается!!! — написал спортсмен в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, Тарасов и Костенко воспитывают двух дочерей. Еще одна дочь родилась у футболиста в первом браке. Ранее видео с праздника по поводу пола будущего ребенка опубликовала в соцсетях Анастасия Костенко.
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