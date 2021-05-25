«Не смог сдержать слез»: Тарасов поделился эмоциями от новости о долгожданном сыне

Фото: instagram/kostenko.94

Российский футболист Дмитрий Тарасов, который является отцом трех дочерей, рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал, что беременная Анастасия Костенко на этот раз подарит ему сына.

Спортсмен признался, что давно мечтал о мальчике. О наследнике и продолжении фамилии Тарасова просил и его отец незадолго до своей смерти. По словам футболиста, услышав новость от жены о ее беременности, он искренне надеялся, что в этот раз у них родится мальчик.

Пол будущего ребенка супруги узнавали на организованном агентством гендер-пати в окружении близких друзей. Футболисту предстояло разбить специальный мяч, в котором находился порошок цвета, соответствующего полу будущего ребенка. Одновременно супруга спортсмена лопала большой шар, в котором находились воздушные шарики того же цвета.

Тарасов признался, что настолько волновался, что не сразу смог увидеть цвет шариков и порошка. А когда наконец разглядел, «не смог сдержать слез».

— Настя, дорогая, никакие слова благодарности не передадут тебе всех моих чувств. Ты просто чудо! Малыш, ты еще не знаешь, но мы тебя уже так любим! Папа, я знаю, ты это видишь: Наша фамилия продолжается!!! — написал спортсмен в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, Тарасов и Костенко воспитывают двух дочерей. Еще одна дочь родилась у футболиста в первом браке. Ранее видео с праздника по поводу пола будущего ребенка опубликовала в соцсетях Анастасия Костенко.

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