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Подозреваемых в краже кабеля задержали в Подмосковье
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Подозреваемых в краже кабеля задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали троих приезжих из республик Средней Азии по подозрению в краже кабеля на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в районе поселка Долматово. Об этом в среду, 2 июня, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, из-за кражи кабеля на участке трассы пропало освещение. На месте преступления злоумышленники бросили двое арматурных ножниц, усиленных кустарным способом, при помощи которых было совершено хищение.

Причиненный действиями злоумышленников ущерб был оценен более чем в миллион рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали, они рассказали, что сдали кабель в металлолом.

Возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Суд санкционировал взятие задержанных под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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