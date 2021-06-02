Тело мужчины обнаружили в машине на севере Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Правобережная улица Карта всех событий

Тело мужчины было найдено в автомобиле на севере Москвы. Об этом в среду, 2 июня, рассказал источник в столичных правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел на парковке торгового центра на улице Правобережная. Скончался 65-летний мужчина.

По факту обнаружения тела ведется доследственная проверка, правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в Новокосине