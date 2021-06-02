Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тело мужчины обнаружили в машине на севере Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Тело мужчины обнаружили в машине на севере Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Правобережная улица Карта всех событий

Тело мужчины было найдено в автомобиле на севере Москвы. Об этом в среду, 2 июня, рассказал источник в столичных правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел на парковке торгового центра на улице Правобережная. Скончался 65-летний мужчина.

По факту обнаружения тела ведется доследственная проверка, правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в Новокосине

обнаружение телМоскватруп
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте