Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в Новокосине

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Россия, Москва, Суздальская улица Карта всех событий

Следователи начали проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины в квартире дома в столичном районе Новокосино. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что трупы мужчины 1994 года рождения и женщины 1968 года рождения были найдены в понедельник, 26 апреля, в квартире дома на улице Суздальской. В ходе их осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В настоящее время следователи выясняют причины смерти указанных граждан, передает агентство «Москва».

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