Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в Новокосине
Фото: moscow-live

Тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в Новокосине

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Суздальская улица Карта всех событий

Следователи начали проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины в квартире дома в столичном районе Новокосино. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что трупы мужчины 1994 года рождения и женщины 1968 года рождения были найдены в понедельник, 26 апреля, в квартире дома на улице Суздальской. В ходе их осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В настоящее время следователи выясняют причины смерти указанных граждан, передает агентство «Москва».

Читайте также: Мужчину нашли мертвым на станции метро «Охотный ря

обнаружение телСК по МосквеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в