Мужчину нашли мертвым на станции метро «Охотный ряд»
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На одной из станций столичного метро скончался мужчина. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.
— Скоропостижная смерть, никакого криминала, — подчеркнул представитель ведомства.
Он уточнил, что инцидент произошел на станции «Охотный ряд».
На скамейке в одном из столичных скверов на улице Кибальчича обнаружили труп.
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