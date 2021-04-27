Мужчину нашли мертвым на станции метро «Охотный ряд»

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Охотный Ряд Карта всех событий

На одной из станций столичного метро скончался мужчина. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

— Скоропостижная смерть, никакого криминала, — подчеркнул представитель ведомства.

Он уточнил, что инцидент произошел на станции «Охотный ряд».

На скамейке в одном из столичных скверов на улице Кибальчича обнаружили труп.

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