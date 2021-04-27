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Мужчину нашли мертвым на станции метро «Охотный ряд»
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Мужчину нашли мертвым на станции метро «Охотный ряд»

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, метро Охотный Ряд Карта всех событий

На одной из станций столичного метро скончался мужчина. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

— Скоропостижная смерть, никакого криминала, — подчеркнул представитель ведомства.

Он уточнил, что инцидент произошел на станции «Охотный ряд».

На скамейке в одном из столичных скверов на улице Кибальчича обнаружили труп.

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