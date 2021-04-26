Мужчину госпитализировали после наезда электрички на станции Реутово
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Реутово Карта всех событий
Электричка на станции Реутово Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) травмировала мужчину. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение мужчиной правил безопасности на объектах железной дороги. Пострадавшего госпитализировали.
На месте инцидента находятся сотрудники транспортной полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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