Кафе загорелось на юго-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Волгина, 25к1 Карта всех событий

Кафе загорелось на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 26 апреля.

Инцидент произошел в заведении на улице Академика Волгина, дом 25, корпус 1. Пожар, по предварительной информации, начался из-за тления жировых отложений. Из кафе эвакуировано 40 человек, добавил источник «ВМ».

Ранее сообщалось о том, что три человека пострадали в драке со стрельбой у ТЦ на севере Москвы.

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