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Три человека пострадали в драке со стрельбой у ТЦ на севере Москвы
Фото: moscow-live.ru

Три человека пострадали в драке со стрельбой у ТЦ на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Соболевский проезд, 22с1 Карта всех событий

На севере столицы произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инцидент произошел рядом с торговым центром, расположенным в Соболевском проезде, дом 22, строение 1. Словесный конфликт между двумя жителями столицы и тремя гражданами Белоруссии перерос в драку. В какой-то момент один из участников конфликта достал травматический пистолет и открыл стрельбу по своим оппонентам. По словам источника «ВМ», мужчина успел произвести восемь выстрелов, от которых пострадали трое человек. После чего стрелявший попытался скрыться в здании торгового центра.

Все пострадавшие госпитализированы с повреждениями разной тяжести. Человек, устроивший стрельбу, задержан. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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