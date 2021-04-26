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Мужчина домогался несовершеннолетней в подъезде на юго-востоке столицы
Фото: moscow-live.ru

Мужчина домогался несовершеннолетней в подъезде на юго-востоке столицы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 22-летнего мужчину за приставания к 13-летней девочке. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в ГУ СК России по Москве.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома, расположенного на юго-востоке города. Девочка оказала сопротивление злоумышленнику и убежала домой. О домогательствах она рассказала родителям.

Выяснилось, что нападавший арендовал квартиру в том же подъезде. Момент, когда он домогался ребенка, попал на камеру видеонаблюдения.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Ранее «ВМ» сообщала, что экс-руководителей коммерческого банка подозревают в выводе свыше миллиарда рублей активов.

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