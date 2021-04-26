Экс-руководителей коммерческого банка подозревают в выводе свыше миллиарда рублей активов

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Бывший председатель правления коммерческого банка и его заместитель стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в хищении денежных средств кредитной организации. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники в период с сентября 2018 года по январь 2020 года выводили денежные средства клиентов банка путем выдачи необеспеченных кредитов (необеспеченный личный кредит не требует, чтобы человек предоставлял какое-либо обеспечение по кредиту — прим. «ВМ») подконтрольным физическим лицам. В результате на балансе кредитной организации образовался крупный портфель потенциально невозвратных ссуд. Его сумма — свыше миллиарда рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «ВМ» сообщала, что мошенники похищали деньги под видом выдачи банковского кредита.

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