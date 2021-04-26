Убийцу из BlaBlaCar приговорили к 25 годам тюрьмы

Фото: СК РФ

Обвиняемому в убийстве попутчицы Виталию Чикиреву вынесен приговор. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила пресс-служба Следкома РФ.

По данным следствия, погибшая после работы ехала на своей машине в Тулу. К ней подсел мужчина, воспользовавшийся сервисом BlaBlaCar. В пути водитель остановила автомобиль по просьбе пассажира. Затем мужчина потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа убил женщину. Ее тело он вывез в лес, а машину оставил на парковке в Ярославле.

Следователи также выяснили, что Виталий Чикирев причастен к другим преступлениям. В частности, в ноябре 2018 года он встретился с женщиной, которая сдавала квартиру через «Авито». В помещении мужчина напал на нее и похитил имущество. В декабре того же года он совершил нападение на жительницу Москвы и отобрал у нее шубу.

Ранее «ВМ» сообщала, что пьяный мужчина сломал нос собственной дочери в ходе бытовой ссоры.

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