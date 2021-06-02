Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение поездов Горьковского направления МЖД в сторону столицы затруднено
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Движение поездов Горьковского направления МЖД в сторону столицы затруднено

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный районКарта всех событий

Движение электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону столицы затруднено. Об этом сообщила пресс-служба МЖД в среду, 2 июня.

Поезда курсируют с увеличенными интервалами с 7:45 из-за вынужденной остановки состава на перегоне Нижегородская — Курский.

На место выехали специалисты для оказания технической помощи.

Читайте также: Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится 4 и 5 июня

график движенияГорьковское направление МЖДпоезд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Екатерина Бербер
Екатерина Бербер

Город всегда будет заботиться о детях

Все мнения
О проекте