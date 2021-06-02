Движение поездов Горьковского направления МЖД в сторону столицы затруднено
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный районКарта всех событий
Движение электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону столицы затруднено. Об этом сообщила пресс-служба МЖД в среду, 2 июня.
Поезда курсируют с увеличенными интервалами с 7:45 из-за вынужденной остановки состава на перегоне Нижегородская — Курский.
На место выехали специалисты для оказания технической помощи.
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