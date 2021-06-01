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Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится 4 и 5 июня
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится 4 и 5 июня

Иван Юминов

Транспорт
Россия, Московская железная дорога, станция Москва-Сортировочная-Киевская Карта всех событий

Расписание ряда поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 4–5 июня для проведения путевых работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 1 июня.

— Так, 4–5 июня на станции Москва-Сортировочная-Киевская планируется провести путевые работы на третьем главном пути. Технологические окна назначены с 20:50 4 июня до 09:50 5 июня преимущественно в ночные часы, чтобы сохранить объемы движения в будни, — рассказали в организации.

Отмечается, что на период проведения работ движение на участке организуют по соседним путям, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что расписание поездов Горьковского направления МЖД поменяют в июне для проведения работ.

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Киевское направлениерасписание поездовМЖД
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