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Реконструкцию станции Толстопальцево будущего МЦД-4 завершат до конца года
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Реконструкцию станции Толстопальцево будущего МЦД-4 завершат до конца года

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Реконструкция станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) завершится до конца текущего года. В настоящее время она готова более чем наполовину. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты уже приступили к монолитным работам в южном вестибюле и забивают шпунтовые сваи в тоннеле.

По завершении работ на месте прежней остановки появится современный пригородный вокзал. В основном им будут пользоваться жители поселков Кокошкино и Толстопальцево. На станции уже готова новая островная платформа, которая будет защищена навесом и оборудована навигацией и освещением. Здесь также построят тоннель, позволяющий безопасно перейти через пути. Его оснастят лифтами и эскалаторами.

Толстопальцево станет шестым современным пригородным вокзалом на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Ранее после реконструкции открылись станции Мичуринец, Победа, Внуково, Крекшино и Санино. Помимо этого, в 2021 году реконструируют станции Мещерская, Кокошкино, Матвеевская, Апрелевка. Буду построены два новых вокзала — Минская и Аминьевская.

Напомним, четвертый Московский центральный диаметр свяжет Киевское и Горьковское направления МЖД.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что станцию Поклонная МЦД-4 построят до конца 2022 года.

Читайте также: Открылось движение по четвертому главному пути на центральном участке МЦД-2

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