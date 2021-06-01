Расписание поездов Горьковского направления МЖД поменяют в июне для проведения работ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Нижегородская Карта всех событий

Расписание поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) поменяют в июне для строительства автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 1 июня.

— ОАО «РЖД» продолжает строительство нового главного пути на однопутном участке Стройка — Балашиха Горьковского направления МЖД. До конца июня на данном перегоне железнодорожники подготовят 2,5 километра земляного полотна для последующей укладки рельсошпальной решетки, установят 30 железобетонных опор контактной сети, — рассказали в МЖД.

Движение поездов до Балашихи и обратно будет приостановлено во время проведения работ. Уточняется, что технологические «окна» назначили на 6, 13, 20 и 27 июня с 00:30 до 16:30.

Кроме того, в июне продолжится строительство автомобильной развязки через пути Горьковского направления около станции «Нижегородская». Из-за этого закроют второй главный путь на станции. Также некоторые поезда курсирующие между Курским вокзалом и станциями «Нижегородская», «Балашиха» и «Железнодорожная» выведут из расписания. Ряд электричек вместо станции «Балашиха» будут следовать до «Железнодорожной» и обратно, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Москва предоставит РЖД 11 участков в аренду для развития инфраструктуры.

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