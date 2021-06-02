Роскачество представило список нежелательных для покупки подержанных смартфонов

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Роскачество перечислило подержанные смартфоны, которые не рекомендуются для покупки.

На сегодняшний день срок жизненного цикла даже самого функционально продвинутого телефона равен сроку поддержки его производителем, который выпускает обновления операционной системы. Телефон, который не обновляется, обречен накапливать изъяны и поломки.

Уточняется, что устройства от Apple, даже старые, поддерживаются регулярно: в марте 2021-го очередное системное обновление получили даже устройства 2013–2015 годов выпуска.

Для Android средний срок жизни составляет 2 года — за это время происходят ежегодное обновление операционной системы и ежемесячные обновления системы безопасности. Позже, как правило, еще год от производителя следуют только обновления системы безопасности — по одному в квартал.

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что не рекомендует приобретать смартфоны, до окончания поддержки которых осталось меньше года.

— Даже если срок поддержки больше, все равно лучше лишний раз задуматься, как долго вы собираетесь пользоваться телефоном, — добавил Куканов.

Роскачество также советует подумать перед тем, как приобретать устройства на основе Android, которые вышли 3 года назад и ранее. Следует проверить, когда заканчивается срок поддержки производителем той модели, которую хочется приобрести. Чтобы упростить подсчеты, к году выпуска модели можно прибавить время поддержки. Результат будет равен году окончания жизненного цикла устройства, сообщается на сайте организации.

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