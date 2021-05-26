Роскачество предостерегло от инвестиций в криптовалюты через сомнительные приложения

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Стоимость биткоина резко упала в мае, но она может вырасти в любой момент. Эксперты Роскачества предупредили о мошенниках, которые могут воспользоваться этой ситуацией.

— На этом фоне эксперты ИТ-компании Sophos сообщают о выявлении более 150 вредоносных приложений как для Android, так и для iOS, которые маскируются под сервисы для инвестирования, в том числе в криптовалюту. Они рассчитаны именно на новичков, — отметили в ведомстве.

Поддельные приложения, как правило, имитируют популярные сервисы и, вероятно, контролируются одной группой хакеров при помощи единой инфраструктуры. Пользователям предоставляют фальшивую форму для ввода платежных данных, в результате чего они теряют доступ к своим деньгам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо устанавливать приложения только из Google Play и App Store. Также стоит проверять наличие официального сайта разработчика и ссылок на приложение на нем. Кроме того, избыточное количество доступов, которые запрашивает приложение, должно насторожить вас.

Наконец, не будет лишним установить на телефон антивирус, который может распознать вредоносную программу, отмечается на сайте Роскачества.

Ранее специалисты ведомства дали советы по выбору солнцезащитного крема.

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