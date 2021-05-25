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В Роскачестве рассказали, что нельзя покупать «из вторых рук»
Фото: Вечерняя Москва

В Роскачестве рассказали, что нельзя покупать «из вторых рук»

Татьяна Плотникова

Товары

Продукты питания и бытовую технику не рекомендуется приобретать «из вторых рук», рассказал заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.

Специалист советует воздержаться от покупки самостоятельно произведенных продуктов при реализации вне торговых помещений, поскольку невозможно быть полностью уверенным в качестве и безопасности таких товаров.

Приобретать с рук продукты не стоит, даже если они были произведены в промышленных условиях, так как нельзя точно установить, соблюдались ли нормы и условия хранения, предупредил Борисов.

Рискованно покупать с рук брендовые вещи и товары известных производителей, поскольку в данном сегменте часто попадается контрафакт.

Приобретать бытовую технику следует строго в специализированных магазинах. Нет никакой уверенности, что при покупке с рук вас не обманут, предоставив гарантийный талон на товар. Не исключено, что технику уже ремонтировали в кустарных условиях, а гарантийный талон может быть аннулирован, рассказал специалист агентству «Прайм».

Ранее Роскачество рассказало о схемах мошенничества, которых нужно остерегаться.

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