Роскачество рассказало, как пресечь бесконтрольное использование детьми гаджетов

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В связи с указом президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 по 10 мая в стране объявлены выходные дни. Школьники также будут отдыхать от учебы и большую часть времени проведут за гаджетами. Специалисты Роскачества рассказали, как проследить за тем, чтобы ребенок не просидел все майские праздники в интернете.

По данным Mediascope за 2019 год, интернет-пользователями являются 93 процента детей в возрасте 5–11 лет, 89 процентов — в возрасте 5–7 лет и 97 процентов — в возрасте от 8 до 11 лет. Также непрерывно растет и доля проводимого в интернете времени, а собственный телефон есть у 74 процентов городских детей в возрасте 8–11 лет. Все это говорит о том, что дети уже достаточно сильно погрузились в онлайн-мир.

Детские психологи считают, что постоянное нахождение в социальных сетях вредит развитию ребенка. Родителям часто приходится возвращать детей к реальности. Для этих целей Роскачество рекомендует использовать одно из возможных технических решений — приложения для родительского контроля. Эти сервисы позволяют ограничить активность несовершеннолетних на телефонах и уберечь их от информации, которая может причинить вред психическому здоровью и развитию.

Кроме того, приложения родительского контроля позволяют фильтровать сайты, которые посещает ребенок. Родители могут ограничивать контент и задавать лимит экранного времени. В большинстве случаев подобные сервисы предоставляют родителю полную статистику о деятельности ребенка в Сети.

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