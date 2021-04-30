В Роскачестве рассказали, как и где законно пожарить шашлыки на майских праздниках

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С начала 2021 года в России вступили в силу обновленные правила противопожарного режима, которые необходимо соблюдать, разводя открытый костер на природе.

Роскачество рассказывает, где и как безопасно и с удовольствием пожарить шашлыки в компании близких.

В городе

Жарить шашлык в городе можно только на специально отведенных площадках, которые оборудованы для приготовления пищи на углях. Такие площадки зачастую уже снабжены всем необходимым оборудованием. Вне специально оборудованного места жарить шашлыки в городе запрещено.

Возле частного дома

Жарить шашлыки на участке можно в специально оборудованном месте для костра. Им считается яма не менее 30 сантиметров глубиной и не более одного метра в диаметре. В радиусе двух метров от нее не должно быть никаких горючих материалов.

В лесу или на берегу водоема

Жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места запрещено. Важно помнить, что территорию вокруг места необходимо расчистить и окольцевать противопожарной полосой. В полусотне метров от огня не должно быть никаких объектов: построек, стогов сена и так далее. Шашлыки запрещено жарить в парках вне специально оборудованных площадок, во дворах возле жилых домов, на балконах и крышах, на землях общего пользования населенных пунктов.

За нарушение правил пожарной безопасности нарушителей ждет штраф от 1500 до 3000 рублей или предупреждение.

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