Роскачество рассказало о схемах мошенничества, которых нужно остерегаться

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Роскачество составило перечень мошеннических схем, которых нужно остерегаться в грядущие дни майских праздников.

Так, например, если на электронную почту вам придет письмо с содержанием «кликни и получи выплату от президента» или на каком-то сайте предложат приложить снимки документов для получения денег — это обман. Таким образом мошенники пытаются воспользоваться одним из поручений президента России Владимира Путина о выплатах школьникам в корыстных целях. Дело в том, что официальной информации о выплатах до сих пор не поступало.

Также после того, как Путин объявил о дополнительных выходных днях в мае, мошенники начали создавать сеть фишинговых сайтов, имитирующих подбор предложений по авиабилетам. Если ввести на них свои платежные данные, то можно не только потерять деньги, но и отдать данные карты в руки злоумышленников. Стоит пользоваться только проверенными сервисами бронирования билетов.

Еще одна разновидность поддельных сайтов — службы доставки еды и продуктов. Мошенники маскируют их под настоящие сервисы, и люди зачастую могут заказать там мясо для шашлыка и прочую еду, в итоге лишившись денег. Чтобы убедиться в достоверности сайта, необходимо проверить его сертификат безопасности. Кроме того, оплата не должна совершаться на карту физического лица или электронный кошелек.

Эксперты Роскачества советует не радоваться непропорционально большим скидкам на сайтах — вполне возможно, это уловка мошенников. Необходимо всегда проверять реквизиты интернет-магазинов перед покупкой. Злоумышленники часто отправляют фишинговые письма в почту, мессенджеры и по СМС — переходить по этим ссылкам не стоит, отмечается на сайте организации.

Ранее ведомство выяснило, сколько россиян используют детские автокресла.

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