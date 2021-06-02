Дом священников на территории бывшей усадьбы Петровско-Разумовское отреставрируют

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Прянишникова, 21 Карта всех событий

Дом священников храма Апостолов Петра и Павла в Петровско-Разумовском был выставлен на продажу через открытый электронный аукцион. Здание было построено во второй половине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что деревянное нежилое здание с мезонином имеет площадь около 400 квадратных метров.

— В течение пяти лет инвестор должен будет разработать проект по сохранению объекта и реализовать его, приспособив здание под современное использование, — сказал глава департамента.

По его словам, после ремонта в здании можно будет разместить офис, магазин, досуговое или образовательное учреждение.

Начальная цена за двухэтажное здание составляет 6,7 миллиона рублей. Победитель аукциона должен будет соблюсти все требования охранного обязательства и произвести комплекс работ в соответствии с актом технического состояния.

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов пояснил, что половина всех объектов архитектуры города реставрируется за счет привлечения частных инвестиций.

— Дом священников храма Апостолов Петра и Павла в Петровско-Разумовском также нуждается в качественной реставрации, — сказал Алексей Емельянов.

Здание было построено в 1866 году для преподавателя богословия и настоятеля академического храма. В этом доме прошло детство художника Александра Головина, также в нем проживали биолог Сергей Боголюбский и создатель теории механизмов Иван Артоболевский, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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