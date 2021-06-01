Храм Воскресения Словущего на Успенском вражке отреставрируют к концу 2022 года

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Россия, Москва, Брюсов переулок, 15/2с3 Карта всех событий

Реставрацию церкви Воскресения Словущего на Успенском вражке планируют завершить до конца 2022 года. Об этом во вторник, 1 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Храм XVII века располагается в Брюсовом переулке, дом 15/2, строение 3. Предстоящая реставрация предполагает возвращение исторического интерьера, приведение в порядок кирпичной кладки, пола, внутренних стен и многое другое. Часть работ по реставрации церкви была проведена в 2020 году. Тогда были отреставрированы фасад здания и белокаменное убранство, а также обновлена позолота на крестах.

— На следующем этапе предстоит вернуть исторический облик интерьерам здания и восстановить кирпичную кладку внутренних стен. Работы также коснутся живописи в трапезной части и колокольне, иконостаса, пола, — приводят слова Владимира Ефимова на официальном сайте мэра столицы.

Также отмечается, что в здании храма приведут в порядок инженерные коммуникации, а территорию вокруг церкви озеленят и благоустроят.

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