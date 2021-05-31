Особняк, в котором находится резиденция посла Уругвая, отреставрируют в Москве

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Россия, Москва, Ермолаевский переулок, 28с1 Карта всех событий

Особняк архитектора Федора Шехтеля, где находится резиденция посла Уругвая, отреставрируют в Москве. Об этом сообщили в главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК) в понедельник, 31 мая.

— В ходе работ планируются: комплексная научная реставрация и восстановление деталей фасадов, воссоздание элементов декора и первоначального цветового облика интерьеров особняка, а также модернизация инженерных систем, капитальный ремонт системы электроосвещения, благоустройство дворовой территории и установка архитектурной подсветки фасадов, — рассказали в ведомстве.

Особняк по адресу Ермолаевский переулок, дом 28, строение 1, был построен в 1896 году, а затем в 1904 году был дополнен пятиугольным двухэтажным жилым объемом, отмечается на сайте ГлавУпДК.

Ранее москвичам рассказали, как проходит реставрация старинных зданий в Басманном районе.

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