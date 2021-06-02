Летние бесплатные фотовыставки пройдут в парках столицы

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Россия, Москва, Олонецкий проезд Карта всех событий

В столичных парках на протяжении всего лета будут проводить бесплатные фотовыставки. На них представят работы, посвященные путешествиям, археологии, иллюстрациям и животным.

Москвичи смогут увидеть пейзажи Магаданской области, снимки коллекционных монет, фотографические копии гравюр XIX века и многое другое.

Ландшафтный парк «Митино» проведет выставку «Археологическое наследие Москвы», где покажут снимки фрагментов глиняной и фарфоровой посуды, печных изразцов, элементы кожаной обуви и женских украшений и другие археологические находки.

В сквере в Олонецком проезде до 30 июня будет открыта выставка «Мы делаем семьи хвостатыми», на которых представят фотографии собак и кошек одного из московских благотворительных фондов.

Кроме того, фотовыставка «Сказки в стиле великих художников» пройдет в Саду имени Баумана. Там до 30 июня можно лучше узнать мир искусства через сюжеты сказок.

Также выставки запланированы в парке у Джамгаровского пруда, в парке «Северное Тушино», в саду «Эрмитаж», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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