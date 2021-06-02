Музей Победы представил выставку детских рисунков

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы в День защиты детей, 1 июня, открылась выставка «Дети рисуют мир», экспонаты для которой прислали ребята из городов воинской славы более чем в 20 регионах России.

Торжественное открытие выставки состоялось в Зале Полководцев, на стенах которого высечены названия всех 45 городов воинской славы. Организатор выставки — Союз городов воинской славы при содействии Музея Победы, Российского военно-исторического общества и Российской. Академии художеств.

На выставке представлены около 500 рисунков, выполненных в различных техниках — акварель, гуашь, карандаши. Увидеть экспозицию можно в Музее Победы до 3 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в День защиты детей, 1 июня, в столичном Музее Победы прошел концерт лучших новых песен для детей, которые вошли в альбом «Главные детские песни 1.0».

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