Концерт новых детских песен прошел в Музее Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День защиты детей, 1 июня, в столичном Музее Победы прошел концерт лучших новых песен для детей, которые вошли в альбом «Главные детские песни 1.0».

Песни для детей, написанные нашими современниками и исполненные талантливыми ребятами из разных регионов России, были отобраны для альбома по итогам Всероссийского конкурса «Журавли Победы». В нем приняли участие более тысячи вокалистов в возрасте от 11 до 16 лет и более 130 авторов песен из почти 70 регионов России, а также Португалии, Эстонии и Казахстана.

Как отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, защита детей — широкое и комплексное понятие, альбом «Главные детские песни 1.0» является шагом к защите подрастающего поколения от «дурновкусия и всего того музыкального хлама, что подчас окружает ребят особенно в интернете».

С 1 июля композиции, вошедшие в альбом «Главные детские песни 1.0», будут доступны для скачивания. Услышать их можно будет не только в России, но и за рубежом.

Ранее сообщалось, что 1 июня у Вечного огня около Музея Победы прошла 100-я вахта почетного караула в рамках проекта «День кадетского класса в Музее Победы». В акции приняли участие 25 учеников Московской школы № 1448.

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