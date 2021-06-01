Кадеты 100-й вахты почетного караула пройдут у Музея Победы в День защиты детей

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День защиты детей, 1 июня, у Вечного огня около Музея Победы состоится 100-я вахта почетного караула. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Церемонию проведут в рамках проекта «День кадетского класса в Музее Победы». Первая смена часовых встанет на пост 1 июня в 10 утра, после чего караул будет меняться каждые 20 минут.

В акции примут участие 25 учеников московской школы № 1448. Перед мероприятием школьники в течение месяца ходили на специальные занятия. Дети учили основы строевой подготовки, отрабатывали церемониальный шаг и маршруты движения.

В рамках акции кадеты возложат цветы к Вечному огню, а затем посетят экскурсии в Музее Победы.

Ранее сообщалось, что летний городской клуб для детей открылся в Музее Победы.

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