Андрей Бочкарев: Роботизированный архив появится в Новой Москве в 2021 году

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Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

В поселении Вороновском на территории ТиНАО строят первый в России роботизированный архив. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 2 июня.

По его словам, новый архив станет самым крупным в стране специализированным хранилищем. В нем будет создана специальная среда с пониженным содержанием кислорода.

— Открытие запланировано на конец 2021 года. Всю работу будут выполнять автоматизированные системы, участие человека потребуется только при регистрации заявки и выдаче документов, — сказал заммэра.

Андрей Бочкарев отметил, что все процессы обработки данных, их транспортировки и доставки папок с бумагами будет реализован силами роботизированной техники.

Будущий архив рассчитан на 100 миллионов единиц хранения, за день там будет обрабатываться до 2,4 тысячи обращений.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин уточнил, что «Россети» обеспечили уникальный объект электроэнергией.

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