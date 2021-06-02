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Более 600 рабочих мест появится после открытия депо «Нижегородское» в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Более 600 рабочих мест появится после открытия депо «Нижегородское» в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, шоссе ЭнтузиастовКарта всех событий

Около шоссе Энтузиастов в столице будет построено депо «Нижегородское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в среду, 2 июня.

Новое депо станет уже 21-м по счету. Здесь будут обслуживать поезда «Москва-2020». Специалисты установят современное оборудование для диагностики и обслуживания. Также там организуют современную мойку, через которую в сутки будет проходить не менее десяти составов.

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что «Нижегородское» станет одним из трех электродепо для поездов БКЛ.

— Его запуск означает создание в Москве более 600 рабочих мест, в том числе порядка 230 — для машинистов, — сказал заммэра.

Он добавил, что депо станет первым, на базе которого будет работать сервисная компания от производителя подвижного состава.

Читайте также: Дептранс рассказал о новых коммерческих маршрутах в столице

БКЛстроительствопоезд
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