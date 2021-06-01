Дептранс рассказал о новых коммерческих маршрутах в столице

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В период с 1 по 3 июня коммерческие перевозчики выйдут еще на 22 маршрута по новым контрактам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

При этом часть действующих маршрутов будет изменена, часть из них объединится или поменяет номер. Как отметили в департаменте транспорта, эта мера необходима для того, чтобы сократить время в пути и сделать маршруты понятнее.

— Так, 1–3 июня изменения затронут следующие маршруты: (их обслуживают городской и коммерческие перевозчики): 57, 58, 67, 73, 91, 119, 145, 189, 261, 277, 294, 315, 317, 318, 330, 374, 388, 389, 391, 444, 447, 457, 459, 464, 487, 494, 550, 555, 572, 622, 661, 667, 691, 845, 977, С5, 688к, П130, т34, — говорится в сообщении.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте московского транспорта.

Ранее Дептранс назвал преимущества новых автобусов коммерческих перевозчиков.

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